5 турецких лир в лаосские кипы
Сконвертируйте TRY в LAK по реальному обменному курсу
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|1 TRY в LAK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|677,9820
|677,9820
|Низкий
|668,1700
|653,8150
|В среднем
|671,9606
|666,0233
|Изменить
|0.32%
|2.58%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TRY к LAK
За последние 30 дней максимальный курс TRY к LAK составил 677,9820, а минимальный — 668,1700. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 671,9606. Изменение курса TRY к LAK в процентном соотношении составило 0.32.
За последние 90 дней максимальный курс TRY к LAK составил 677,9820, а минимальный — 653,8150. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 666,0233. Изменение курса TRY к LAK в процентном соотношении составило 2.58.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из турецких лир в лаосские кипы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Турецкая лира / Лаосский кип
|1 TRY
|670,71500 LAK
|5 TRY
|3 353,57500 LAK
|10 TRY
|6 707,15000 LAK
|20 TRY
|13 414,30000 LAK
|50 TRY
|33 535,75000 LAK
|100 TRY
|67 071,50000 LAK
|250 TRY
|167 678,75000 LAK
|500 TRY
|335 357,50000 LAK
|1000 TRY
|670 715,00000 LAK
|2000 TRY
|1 341 430,00000 LAK
|5000 TRY
|3 353 575,00000 LAK
|10000 TRY
|6 707 150,00000 LAK