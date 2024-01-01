1 тысяча турецких лир в лаосские кипы

Сконвертируйте TRY в LAK по реальному обменному курсу

1 000 try
670 715 lak

TL1,000 TRY = ₭670,7 LAK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в LAKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий677,9820677,9820
Низкий668,1700653,8150
В среднем671,9606666,0233
Изменить0.32%2.58%
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Соотношение 1 TRY к LAK

За последние 30 дней максимальный курс TRY к LAK составил 677,9820, а минимальный — 668,1700. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 671,9606. Изменение курса TRY к LAK в процентном соотношении составило 0.32.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к LAK составил 677,9820, а минимальный — 653,8150. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 666,0233. Изменение курса TRY к LAK в процентном соотношении составило 2.58.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

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TRY в AED

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Лаосский кип
1 TRY670,71500 LAK
5 TRY3 353,57500 LAK
10 TRY6 707,15000 LAK
20 TRY13 414,30000 LAK
50 TRY33 535,75000 LAK
100 TRY67 071,50000 LAK
250 TRY167 678,75000 LAK
500 TRY335 357,50000 LAK
1000 TRY670 715,00000 LAK
2000 TRY1 341 430,00000 LAK
5000 TRY3 353 575,00000 LAK
10000 TRY6 707 150,00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Турецкая лира
1 LAK0,00149 TRY
5 LAK0,00745 TRY
10 LAK0,01491 TRY
20 LAK0,02982 TRY
50 LAK0,07455 TRY
100 LAK0,14910 TRY
250 LAK0,37274 TRY
500 LAK0,74548 TRY
1000 LAK1,49095 TRY
2000 LAK2,98190 TRY
5000 LAK7,45475 TRY
10000 LAK14,90950 TRY