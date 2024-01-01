10 турецких лир в киргизские сомы

Сконвертируйте TRY в KGS по реальному обменному курсу

10 try
25,68 kgs

TL1,000 TRY = Лв2,568 KGS

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,65132,7489
Низкий2,56822,5682
В среднем2,62012,6887
Изменить-2.87%-6.12%
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Соотношение 1 TRY к KGS

За последние 30 дней максимальный курс TRY к KGS составил 2,6513, а минимальный — 2,5682. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,6201. Изменение курса TRY к KGS в процентном соотношении составило -2.87.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к KGS составил 2,7489, а минимальный — 2,5682. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,6887. Изменение курса TRY к KGS в процентном соотношении составило -6.12.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Киргизский сом
1 TRY2,56815 KGS
5 TRY12,84075 KGS
10 TRY25,68150 KGS
20 TRY51,36300 KGS
50 TRY128,40750 KGS
100 TRY256,81500 KGS
250 TRY642,03750 KGS
500 TRY1 284,07500 KGS
1000 TRY2 568,15000 KGS
2000 TRY5 136,30000 KGS
5000 TRY12 840,75000 KGS
10000 TRY25 681,50000 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Турецкая лира
1 KGS0,38939 TRY
5 KGS1,94692 TRY
10 KGS3,89385 TRY
20 KGS7,78770 TRY
50 KGS19,46925 TRY
100 KGS38,93850 TRY
250 KGS97,34625 TRY
500 KGS194,69250 TRY
1000 KGS389,38500 TRY
2000 KGS778,77000 TRY
5000 KGS1 946,92500 TRY
10000 KGS3 893,85000 TRY