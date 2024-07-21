1 турецкая лира в грузинские лари

Сконвертируйте TRY в GEL по реальному обменному курсу

1 try
0,08 gel

TL1,000 TRY = ₾0,08187 GEL

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 TRY в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08640,0887
Низкий0,08140,0814
В среднем0,08400,0847
Изменить-4.25%-0.24%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TRY к GEL

За последние 30 дней максимальный курс TRY к GEL составил 0,0864, а минимальный — 0,0814. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0840. Изменение курса TRY к GEL в процентном соотношении составило -4.25.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к GEL составил 0,0887, а минимальный — 0,0814. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0847. Изменение курса TRY к GEL в процентном соотношении составило -0.24.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из турецких лир в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецкая лира

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Грузинский лари
1 TRY0,08187 GEL
5 TRY0,40936 GEL
10 TRY0,81871 GEL
20 TRY1,63742 GEL
50 TRY4,09355 GEL
100 TRY8,18710 GEL
250 TRY20,46775 GEL
500 TRY40,93550 GEL
1000 TRY81,87100 GEL
2000 TRY163,74200 GEL
5000 TRY409,35500 GEL
10000 TRY818,71000 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Турецкая лира
1 GEL12,21430 TRY
5 GEL61,07150 TRY
10 GEL122,14300 TRY
20 GEL244,28600 TRY
50 GEL610,71500 TRY
100 GEL1 221,43000 TRY
250 GEL3 053,57500 TRY
500 GEL6 107,15000 TRY
1000 GEL12 214,30000 TRY
2000 GEL24 428,60000 TRY
5000 GEL61 071,50000 TRY
10000 GEL122 143,00000 TRY