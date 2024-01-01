10 тысяч турецких лир в азербайджанские манаты

Сконвертируйте TRY в AZN по реальному обменному курсу

10 000 try
514,23 azn

TL1,000 TRY = man.0,05142 AZN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05220,0528
Низкий0,05130,0513
В среднем0,05170,0522
Изменить-0.58%-1.37%
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Соотношение 1 TRY к AZN

За последние 30 дней максимальный курс TRY к AZN составил 0,0522, а минимальный — 0,0513. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0517. Изменение курса TRY к AZN в процентном соотношении составило -0.58.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к AZN составил 0,0528, а минимальный — 0,0513. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0522. Изменение курса TRY к AZN в процентном соотношении составило -1.37.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Азербайджанский манат
1 TRY0,05142 AZN
5 TRY0,25711 AZN
10 TRY0,51423 AZN
20 TRY1,02846 AZN
50 TRY2,57114 AZN
100 TRY5,14228 AZN
250 TRY12,85570 AZN
500 TRY25,71140 AZN
1000 TRY51,42280 AZN
2000 TRY102,84560 AZN
5000 TRY257,11400 AZN
10000 TRY514,22800 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Турецкая лира
1 AZN19,44660 TRY
5 AZN97,23300 TRY
10 AZN194,46600 TRY
20 AZN388,93200 TRY
50 AZN972,33000 TRY
100 AZN1 944,66000 TRY
250 AZN4 861,65000 TRY
500 AZN9 723,30000 TRY
1000 AZN19 446,60000 TRY
2000 AZN38 893,20000 TRY
5000 AZN97 233,00000 TRY
10000 AZN194 466,00000 TRY