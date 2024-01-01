1 тысяча тонганских паанг в болгарские левы

Сконвертируйте TOP в BGN по реальному обменному курсу

1 000 top
778,64 bgn

T$1,000 TOP = лв0,7786 BGN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TOP в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,79300,7930
Низкий0,76070,7607
В среднем0,77700,7752
Изменить-1.82%1.40%
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Соотношение 1 TOP к BGN

За последние 30 дней максимальный курс TOP к BGN составил 0,7930, а минимальный — 0,7607. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7770. Изменение курса TOP к BGN в процентном соотношении составило -1.82.

За последние 90 дней максимальный курс TOP к BGN составил 0,7930, а минимальный — 0,7607. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7752. Изменение курса TOP к BGN в процентном соотношении составило 1.40.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из тонганских паанг в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TOP из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TOP в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тонганских паанг

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тонганская паанга / Болгарский Лев
1 TOP0,77864 BGN
5 TOP3,89320 BGN
10 TOP7,78640 BGN
20 TOP15,57280 BGN
50 TOP38,93200 BGN
100 TOP77,86400 BGN
250 TOP194,66000 BGN
500 TOP389,32000 BGN
1000 TOP778,64000 BGN
2000 TOP1 557,28000 BGN
5000 TOP3 893,20000 BGN
10000 TOP7 786,40000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Тонганская паанга
1 BGN1,28429 TOP
5 BGN6,42145 TOP
10 BGN12,84290 TOP
20 BGN25,68580 TOP
50 BGN64,21450 TOP
100 BGN128,42900 TOP
250 BGN321,07250 TOP
500 BGN642,14500 TOP
1000 BGN1 284,29000 TOP
2000 BGN2 568,58000 TOP
5000 BGN6 421,45000 TOP
10000 BGN12 842,90000 TOP