1 тунисский динар в новозеландские доллары

Сконвертируйте TND в NZD по реальному обменному курсу

1 tnd
0,54 nzd

DT1,000 TND = $0,5363 NZD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TND в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,53630,5405
Низкий0,52020,5181
В среднем0,52520,5259
Изменить2.95%0.19%
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Соотношение 1 TND к NZD

За последние 30 дней максимальный курс TND к NZD составил 0,5363, а минимальный — 0,5202. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5252. Изменение курса TND к NZD в процентном соотношении составило 2.95.

За последние 90 дней максимальный курс TND к NZD составил 0,5405, а минимальный — 0,5181. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5259. Изменение курса TND к NZD в процентном соотношении составило 0.19.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тунисский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тунисский динар / Новозеландский доллар
1 TND0,53627 NZD
5 TND2,68133 NZD
10 TND5,36266 NZD
20 TND10,72532 NZD
50 TND26,81330 NZD
100 TND53,62660 NZD
250 TND134,06650 NZD
500 TND268,13300 NZD
1000 TND536,26600 NZD
2000 TND1 072,53200 NZD
5000 TND2 681,33000 NZD
10000 TND5 362,66000 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Тунисский динар
1 NZD1,86475 TND
5 NZD9,32375 TND
10 NZD18,64750 TND
20 NZD37,29500 TND
50 NZD93,23750 TND
100 NZD186,47500 TND
250 NZD466,18750 TND
500 NZD932,37500 TND
1000 NZD1 864,75000 TND
2000 NZD3 729,50000 TND
5000 NZD9 323,75000 TND
10000 NZD18 647,50000 TND