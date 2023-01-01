Тунисские динары в иорданские динары

Сконвертируйте TND в JOD по реальному обменному курсу

1 000 tnd
226,317 jod

1.00000 TND = 0.22632 JOD

Среднерыночный курс в 9:23 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса TND к JOD

1 мин. назад 1 TND → 0 JOD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86061.073389.02161.455771.674150.958618.5197
1GBP1.1619811.2472103.4451.691641.945411.1138721.5203
1USD0.93170.801796182.9421.356351.559820.893117.2549
1INR0.01123320.009666950.012056610.0163530.01880610.01076780.208036

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for тунисский динар

TND в USD

TND в EUR

TND в GBP

TND в INR

TND в JPY

TND в RUB

TND в AUD

TND в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Тунисский динар / Иорданский динар
1 TND0.22632 JOD
5 TND1.13158 JOD
10 TND2.26317 JOD
20 TND4.52634 JOD
50 TND11.31585 JOD
100 TND22.63170 JOD
250 TND56.57925 JOD
500 TND113.15850 JOD
1000 TND226.31700 JOD
2000 TND452.63400 JOD
5000 TND1131.58500 JOD
10000 TND2263.17000 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Тунисский динар
1 JOD4.41858 TND
5 JOD22.09290 TND
10 JOD44.18580 TND
20 JOD88.37160 TND
50 JOD220.92900 TND
100 JOD441.85800 TND
250 JOD1104.64500 TND
500 JOD2209.29000 TND
1000 JOD4418.58000 TND
2000 JOD8837.16000 TND
5000 JOD22092.90000 TND
10000 JOD44185.80000 TND