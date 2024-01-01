Tunus dinarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile TND → JOD çevirin

1.000 tnd
226,340 jod

1.00000 TND = 0.22634 JOD

22:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548651.077289.41781.450721.650630.9479718.369
1 GBP1.1697811.2601104.61.697041.930891.1089121.4879
1 USD0.928350.793588183.00951.346751.532330.8800517.0525
1 INR0.01118350.00956020.012046810.0162240.01845970.01060180.205428

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Tunus dinarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Ürdün Dinarı
1 TND0.22634 JOD
5 TND1.13170 JOD
10 TND2.26340 JOD
20 TND4.52680 JOD
50 TND11.31700 JOD
100 TND22.63400 JOD
250 TND56.58500 JOD
500 TND113.17000 JOD
1000 TND226.34000 JOD
2000 TND452.68000 JOD
5000 TND1131.70000 JOD
10000 TND2263.40000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Tunus Dinarı
1 JOD4.41814 TND
5 JOD22.09070 TND
10 JOD44.18140 TND
20 JOD88.36280 TND
50 JOD220.90700 TND
100 JOD441.81400 TND
250 JOD1104.53500 TND
500 JOD2209.07000 TND
1000 JOD4418.14000 TND
2000 JOD8836.28000 TND
5000 JOD22090.70000 TND
10000 JOD44181.40000 TND