5 Tunus dinarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile TND → JOD çevirin

5 tnd
1,124 jod

1,000 TND = 0,2247 JOD

21:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8541,06488,9191,4641,6450,97117,73
1 GBP1,17111,245104,0821,7141,9251,13720,753
1 USD0,940,803183,611,3771,5470,91316,671
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

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Tunus dinarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Ürdün Dinarı
1 TND0,22472 JOD
5 TND1,12361 JOD
10 TND2,24722 JOD
20 TND4,49444 JOD
50 TND11,23610 JOD
100 TND22,47220 JOD
250 TND56,18050 JOD
500 TND112,36100 JOD
1000 TND224,72200 JOD
2000 TND449,44400 JOD
5000 TND1.123,61000 JOD
10000 TND2.247,22000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Tunus Dinarı
1 JOD4,44994 TND
5 JOD22,24970 TND
10 JOD44,49940 TND
20 JOD88,99880 TND
50 JOD222,49700 TND
100 JOD444,99400 TND
250 JOD1.112,48500 TND
500 JOD2.224,97000 TND
1000 JOD4.449,94000 TND
2000 JOD8.899,88000 TND
5000 JOD22.249,70000 TND
10000 JOD44.499,40000 TND