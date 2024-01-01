20 туркменистанских манатов в бутанские нгултрумы
Сконвертируйте TMT в BTN по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 TMT в BTN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|23,9243
|23,9243
|Низкий
|23,8043
|23,7303
|В среднем
|23,8555
|23,8331
|Изменить
|0.16%
|0.40%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TMT к BTN
За последние 30 дней максимальный курс TMT к BTN составил 23,9243, а минимальный — 23,8043. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 23,8555. Изменение курса TMT к BTN в процентном соотношении составило 0.16.
За последние 90 дней максимальный курс TMT к BTN составил 23,9243, а минимальный — 23,7303. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 23,8331. Изменение курса TMT к BTN в процентном соотношении составило 0.40.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в бутанские нгултрумы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Туркменский манат / Бутанский нгултрум
|1 TMT
|23,92430 BTN
|5 TMT
|119,62150 BTN
|10 TMT
|239,24300 BTN
|20 TMT
|478,48600 BTN
|50 TMT
|1 196,21500 BTN
|100 TMT
|2 392,43000 BTN
|250 TMT
|5 981,07500 BTN
|500 TMT
|11 962,15000 BTN
|1000 TMT
|23 924,30000 BTN
|2000 TMT
|47 848,60000 BTN
|5000 TMT
|119 621,50000 BTN
|10000 TMT
|239 243,00000 BTN