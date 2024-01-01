1 тысяча туркменистанских манатов в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте TMT в BTN по реальному обменному курсу

1 000 tmt
23 924,30 btn

T1,000 TMT = Nu.23,92 BTN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TMT в BTNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий23,924323,9243
Низкий23,804323,7303
В среднем23,855523,8331
Изменить0.16%0.40%
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Соотношение 1 TMT к BTN

За последние 30 дней максимальный курс TMT к BTN составил 23,9243, а минимальный — 23,8043. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 23,8555. Изменение курса TMT к BTN в процентном соотношении составило 0.16.

За последние 90 дней максимальный курс TMT к BTN составил 23,9243, а минимальный — 23,7303. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 23,8331. Изменение курса TMT к BTN в процентном соотношении составило 0.40.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для туркменистанских манатов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Туркменский манат / Бутанский нгултрум
1 TMT23,92430 BTN
5 TMT119,62150 BTN
10 TMT239,24300 BTN
20 TMT478,48600 BTN
50 TMT1 196,21500 BTN
100 TMT2 392,43000 BTN
250 TMT5 981,07500 BTN
500 TMT11 962,15000 BTN
1000 TMT23 924,30000 BTN
2000 TMT47 848,60000 BTN
5000 TMT119 621,50000 BTN
10000 TMT239 243,00000 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Туркменский манат
1 BTN0,04180 TMT
5 BTN0,20899 TMT
10 BTN0,41799 TMT
20 BTN0,83597 TMT
50 BTN2,08993 TMT
100 BTN4,17986 TMT
250 BTN10,44965 TMT
500 BTN20,89930 TMT
1000 BTN41,79860 TMT
2000 BTN83,59720 TMT
5000 BTN208,99300 TMT
10000 BTN417,98600 TMT