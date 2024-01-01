5 бутанских нгултрумов в туркменские манаты
Сконвертируйте BTN в TMT по реальному обменному курсу
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|1 BTN в TMT
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0420
|0,0421
|Низкий
|0,0419
|0,0419
|В среднем
|0,0419
|0,0420
|Изменить
|-0.28%
|-0.30%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к TMT
За последние 30 дней максимальный курс BTN к TMT составил 0,0420, а минимальный — 0,0419. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0419. Изменение курса BTN к TMT в процентном соотношении составило -0.28.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к TMT составил 0,0421, а минимальный — 0,0419. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0420. Изменение курса BTN к TMT в процентном соотношении составило -0.30.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в туркменские манаты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и TMT из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в TMT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Туркменский манат / Бутанский нгултрум
|1 TMT
|23,89140 BTN
|5 TMT
|119,45700 BTN
|10 TMT
|238,91400 BTN
|20 TMT
|477,82800 BTN
|50 TMT
|1 194,57000 BTN
|100 TMT
|2 389,14000 BTN
|250 TMT
|5 972,85000 BTN
|500 TMT
|11 945,70000 BTN
|1000 TMT
|23 891,40000 BTN
|2000 TMT
|47 782,80000 BTN
|5000 TMT
|119 457,00000 BTN
|10000 TMT
|238 914,00000 BTN