История обменного курса бутанский нгултрум–туркменские манаты

Обменный курс бутанский нгултрум/туркменские манаты сейчас составляет 0,042, отражая изменение в размере -0.055% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.099% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/туркменские манаты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,042, и минимумом, равным 0,042, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.133% уменьшение стоимости.