5 туркменистанских манатов в болгарские левы

Сконвертируйте TMT в BGN по реальному обменному курсу

5 tmt
2,57 bgn

T1,000 TMT = лв0,5134 BGN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TMT в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,52320,5245
Низкий0,51090,5109
В среднем0,51750,5180
Изменить-1.63%-2.08%
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Соотношение 1 TMT к BGN

За последние 30 дней максимальный курс TMT к BGN составил 0,5232, а минимальный — 0,5109. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5175. Изменение курса TMT к BGN в процентном соотношении составило -1.63.

За последние 90 дней максимальный курс TMT к BGN составил 0,5245, а минимальный — 0,5109. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5180. Изменение курса TMT к BGN в процентном соотношении составило -2.08.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для туркменистанских манатов

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TMT в EUR

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TMT в RUB

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Туркменский манат / Болгарский Лев
1 TMT0,51343 BGN
5 TMT2,56715 BGN
10 TMT5,13429 BGN
20 TMT10,26858 BGN
50 TMT25,67145 BGN
100 TMT51,34290 BGN
250 TMT128,35725 BGN
500 TMT256,71450 BGN
1000 TMT513,42900 BGN
2000 TMT1 026,85800 BGN
5000 TMT2 567,14500 BGN
10000 TMT5 134,29000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Туркменский манат
1 BGN1,94769 TMT
5 BGN9,73845 TMT
10 BGN19,47690 TMT
20 BGN38,95380 TMT
50 BGN97,38450 TMT
100 BGN194,76900 TMT
250 BGN486,92250 TMT
500 BGN973,84500 TMT
1000 BGN1 947,69000 TMT
2000 BGN3 895,38000 TMT
5000 BGN9 738,45000 TMT
10000 BGN19 476,90000 TMT