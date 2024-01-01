1 тайский бат в эфиопские быры

Сконвертируйте THB в ETB по реальному обменному курсу

1 thb
1,59 etb

1.00000 THB = 1.58978 ETB

Среднерыночный курс в 20:50
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8535051.0754589.32681.450461.648830.93556518.3384
1 GBP1.1716411.26005104.661.699431.931851.0961421.4861
1 USD0.929850.793619183.05991.34871.533150.8699517.0518
1 INR0.01119490.009554780.012039510.01623770.01845840.01047380.205295

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тайских батов в эфиопские быры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите THB из выпадающего списка для исходной валюты и ETB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из THB в ETB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тайский бат

THB в USD

THB в EUR

THB в CAD

THB в AUD

THB в GBP

THB в INR

THB в ZAR

THB в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тайский бат / Эфиопский быр
1 THB1.58978 ETB
5 THB7.94890 ETB
10 THB15.89780 ETB
20 THB31.79560 ETB
50 THB79.48900 ETB
100 THB158.97800 ETB
250 THB397.44500 ETB
500 THB794.89000 ETB
1000 THB1589.78000 ETB
2000 THB3179.56000 ETB
5000 THB7948.90000 ETB
10000 THB15897.80000 ETB
Обменные курсы Эфиопский быр / Тайский бат
1 ETB0.62902 THB
5 ETB3.14510 THB
10 ETB6.29020 THB
20 ETB12.58040 THB
50 ETB31.45100 THB
100 ETB62.90200 THB
250 ETB157.25500 THB
500 ETB314.51000 THB
1000 ETB629.02000 THB
2000 ETB1258.04000 THB
5000 ETB3145.10000 THB
10000 ETB6290.20000 THB