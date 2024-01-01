сингапурский доллар брунейские доллары История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса сингапурский доллар брунейские доллары. Это сводная страница сингапурский доллар (SGD) брунейские доллары (BND) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные SGD и BND за 5 лет с 10-04-2019 по 10-04-2024.

1 000 sgd
1 000 bnd

1,000 SGD = 1,000 BND

Среднерыночный курс в 10 апр. 2024 г.
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Самые популярные валюты на 10 апреля 2024 г.

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,08690,3621,4731,640,98217,726
1 GBP1,16911,27105,6321,7221,9171,14720,722
1 USD0,9210,788183,1911,3561,510,90416,319
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,196

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.