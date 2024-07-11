История обменного курса брунейский доллар–сингапурские доллары

Обменный курс брунейский доллар/сингапурские доллары сейчас составляет 1,000, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере 0.000% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/сингапурские доллары колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 1,000, и минимумом, равным 1,000, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.004% уменьшение стоимости.