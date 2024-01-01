20 пакистанских рупий в патаки Макао

Сконвертируйте PKR в MOP по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = MOP$0,02881 MOP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к MOP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MOP
1 PKR в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02880,0289
Низкий0,02880,0287
В среднем0,02880,0288
Изменение0.08%0.10%
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Соотношение 1 PKR к MOP

За последние 30 дней максимальный курс PKR к MOP составил 0,0288, а минимальный — 0,0288. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0288. Изменение курса PKR к MOP в процентном соотношении составило 0.08.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к MOP составил 0,0289, а минимальный — 0,0287. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0288. Изменение курса PKR к MOP в процентном соотношении составило 0.10.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Патака Макао
1 PKR0,02881 MOP
5 PKR0,14405 MOP
10 PKR0,28810 MOP
20 PKR0,57620 MOP
50 PKR1,44051 MOP
100 PKR2,88102 MOP
250 PKR7,20255 MOP
500 PKR14,40510 MOP
1000 PKR28,81020 MOP
2000 PKR57,62040 MOP
5000 PKR144,05100 MOP
10000 PKR288,10200 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Пакистанская рупия
1 MOP34,70990 PKR
5 MOP173,54950 PKR
10 MOP347,09900 PKR
20 MOP694,19800 PKR
50 MOP1 735,49500 PKR
100 MOP3 470,99000 PKR
250 MOP8 677,47500 PKR
500 MOP17 354,95000 PKR
1000 MOP34 709,90000 PKR
2000 MOP69 419,80000 PKR
5000 MOP173 549,50000 PKR
10000 MOP347 099,00000 PKR