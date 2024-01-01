1 тысяча пакистанских рупий в египетские фунты

Сконвертируйте PKR в EGP по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = E£0,1774 EGP

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PKR к EGP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

EGP
1 PKR в EGPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,17740,1774
Низкий0,17470,1735
В среднем0,17560,1748
Изменение1.50%0.29%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PKR к EGP

За последние 30 дней максимальный курс PKR к EGP составил 0,1774, а минимальный — 0,1747. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1756. Изменение курса PKR к EGP в процентном соотношении составило 1.50.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к EGP составил 0,1774, а минимальный — 0,1735. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1748. Изменение курса PKR к EGP в процентном соотношении составило 0.29.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PKR к EGP

Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в египетские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Египетский фунт
1 PKR0,17735 EGP
5 PKR0,88677 EGP
10 PKR1,77353 EGP
20 PKR3,54706 EGP
50 PKR8,86765 EGP
100 PKR17,73530 EGP
250 PKR44,33825 EGP
500 PKR88,67650 EGP
1000 PKR177,35300 EGP
2000 PKR354,70600 EGP
5000 PKR886,76500 EGP
10000 PKR1 773,53000 EGP
Обменные курсы Египетский фунт / Пакистанская рупия
1 EGP5,63848 PKR
5 EGP28,19240 PKR
10 EGP56,38480 PKR
20 EGP112,76960 PKR
50 EGP281,92400 PKR
100 EGP563,84800 PKR
250 EGP1 409,62000 PKR
500 EGP2 819,24000 PKR
1000 EGP5 638,48000 PKR
2000 EGP11 276,96000 PKR
5000 EGP28 192,40000 PKR
10000 EGP56 384,80000 PKR