100 пакистанских рупий в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте PKR в CVE по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = Esc0,3709 CVE

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к CVE

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CVE
1 PKR в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,37140,3714
Низкий0,36370,3547
В среднем0,36730,3616
Изменение1.83%2.14%
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Соотношение 1 PKR к CVE

За последние 30 дней максимальный курс PKR к CVE составил 0,3714, а минимальный — 0,3637. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3673. Изменение курса PKR к CVE в процентном соотношении составило 1.83.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к CVE составил 0,3714, а минимальный — 0,3547. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3616. Изменение курса PKR к CVE в процентном соотношении составило 2.14.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Эскудо Кабо-Верде
1 PKR0,37095 CVE
5 PKR1,85474 CVE
10 PKR3,70948 CVE
20 PKR7,41896 CVE
50 PKR18,54740 CVE
100 PKR37,09480 CVE
250 PKR92,73700 CVE
500 PKR185,47400 CVE
1000 PKR370,94800 CVE
2000 PKR741,89600 CVE
5000 PKR1 854,74000 CVE
10000 PKR3 709,48000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Пакистанская рупия
1 CVE2,69580 PKR
5 CVE13,47900 PKR
10 CVE26,95800 PKR
20 CVE53,91600 PKR
50 CVE134,79000 PKR
100 CVE269,58000 PKR
250 CVE673,95000 PKR
500 CVE1 347,90000 PKR
1000 CVE2 695,80000 PKR
2000 CVE5 391,60000 PKR
5000 CVE13 479,00000 PKR
10000 CVE26 958,00000 PKR