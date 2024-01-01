10 кин Папуа-Новой Гвинеи в маврикийские рупии

Сконвертируйте PGK в MUR по реальному обменному курсу

K1,000 PGK = ₨11,74 MUR

Среднерыночный курс в 15:01
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График изменения обменного курса PGK к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 PGK в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,875812,0020
Низкий11,640611,6406
В среднем11,724211,7930
Изменение0.03%-2.21%
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Соотношение 1 PGK к MUR

За последние 30 дней максимальный курс PGK к MUR составил 11,8758, а минимальный — 11,6406. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,7242. Изменение курса PGK к MUR в процентном соотношении составило 0.03.

За последние 90 дней максимальный курс PGK к MUR составил 12,0020, а минимальный — 11,6406. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,7930. Изменение курса PGK к MUR в процентном соотношении составило -2.21.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из кин Папуа-Новой Гвинеи в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PGK из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PGK в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для кин Папуа-Новой Гвинеи

PGK в USD

PGK в EUR

PGK в GBP

PGK в INR

PGK в JPY

PGK в RUB

PGK в AUD

PGK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Маврикийская рупия
1 PGK11,73690 MUR
5 PGK58,68450 MUR
10 PGK117,36900 MUR
20 PGK234,73800 MUR
50 PGK586,84500 MUR
100 PGK1 173,69000 MUR
250 PGK2 934,22500 MUR
500 PGK5 868,45000 MUR
1000 PGK11 736,90000 MUR
2000 PGK23 473,80000 MUR
5000 PGK58 684,50000 MUR
10000 PGK117 369,00000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Папуа-Новой Гвинеи Кина
1 MUR0,08520 PGK
5 MUR0,42601 PGK
10 MUR0,85201 PGK
20 MUR1,70402 PGK
50 MUR4,26006 PGK
100 MUR8,52011 PGK
250 MUR21,30028 PGK
500 MUR42,60055 PGK
1000 MUR85,20110 PGK
2000 MUR170,40220 PGK
5000 MUR426,00550 PGK
10000 MUR852,01100 PGK