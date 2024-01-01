5 маврикийских рупий в кины Папуа-Новой Гвинеи

Сконвертируйте MUR в PGK по реальному обменному курсу

5 mur
0,41 pgk

₨1,000 MUR = K0,08260 PGK

Среднерыночный курс в 13:04
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1 MUR в PGKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08290,0834
Низкий0,07840,0784
В среднем0,08060,0812
Изменить2.86%3.15%
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Соотношение 1 MUR к PGK

За последние 30 дней максимальный курс MUR к PGK составил 0,0829, а минимальный — 0,0784. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0806. Изменение курса MUR к PGK в процентном соотношении составило 2.86.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к PGK составил 0,0834, а минимальный — 0,0784. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0812. Изменение курса MUR к PGK в процентном соотношении составило 3.15.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в кины Папуа-Новой Гвинеи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и PGK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в PGK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

MUR в USD

MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Папуа-Новой Гвинеи Кина
1 MUR0,08260 PGK
5 MUR0,41298 PGK
10 MUR0,82597 PGK
20 MUR1,65194 PGK
50 MUR4,12985 PGK
100 MUR8,25969 PGK
250 MUR20,64923 PGK
500 MUR41,29845 PGK
1000 MUR82,59690 PGK
2000 MUR165,19380 PGK
5000 MUR412,98450 PGK
10000 MUR825,96900 PGK
Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Маврикийская рупия
1 PGK12,10700 MUR
5 PGK60,53500 MUR
10 PGK121,07000 MUR
20 PGK242,14000 MUR
50 PGK605,35000 MUR
100 PGK1 210,70000 MUR
250 PGK3 026,75000 MUR
500 PGK6 053,50000 MUR
1000 PGK12 107,00000 MUR
2000 PGK24 214,00000 MUR
5000 PGK60 535,00000 MUR
10000 PGK121 070,00000 MUR