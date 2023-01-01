Панамские бальбоа в исландские кроны
Сконвертируйте PAB в ISK по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса PAB к ISK
1 PAB = 133,71500 ISK
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в исландские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Панамский бальбоа / Исландская крона
|1 PAB
|133.71500 ISK
|5 PAB
|668.57500 ISK
|10 PAB
|1337.15000 ISK
|20 PAB
|2674.30000 ISK
|50 PAB
|6685.75000 ISK
|100 PAB
|13371.50000 ISK
|250 PAB
|33428.75000 ISK
|500 PAB
|66857.50000 ISK
|1000 PAB
|133715.00000 ISK
|2000 PAB
|267430.00000 ISK
|5000 PAB
|668575.00000 ISK
|10000 PAB
|1337150.00000 ISK