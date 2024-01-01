10 тысяч оманских риалов в руандийские франки

Сконвертируйте OMR в RWF по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = R₣3 543 RWF

Среднерыночный курс в 18:23
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График изменения обменного курса OMR к RWF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RWF
1 OMR в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3 544,34003 544,3400
Низкий3 507,74003 428,3400
В среднем3 525,91303 491,0453
Изменение1.00%3.34%
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Соотношение 1 OMR к RWF

За последние 30 дней максимальный курс OMR к RWF составил 3 544,3400, а минимальный — 3 507,7400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3 525,9130. Изменение курса OMR к RWF в процентном соотношении составило 1.00.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к RWF составил 3 544,3400, а минимальный — 3 428,3400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3 491,0453. Изменение курса OMR к RWF в процентном соотношении составило 3.34.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Руандийский франк
1 OMR3 542,69000 RWF
5 OMR17 713,45000 RWF
10 OMR35 426,90000 RWF
20 OMR70 853,80000 RWF
50 OMR177 134,50000 RWF
100 OMR354 269,00000 RWF
250 OMR885 672,50000 RWF
500 OMR1 771 345,00000 RWF
1000 OMR3 542 690,00000 RWF
2000 OMR7 085 380,00000 RWF
5000 OMR17 713 450,00000 RWF
10000 OMR35 426 900,00000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Оманский риал
1 RWF0,00028 OMR
5 RWF0,00141 OMR
10 RWF0,00282 OMR
20 RWF0,00565 OMR
50 RWF0,01411 OMR
100 RWF0,02823 OMR
250 RWF0,07057 OMR
500 RWF0,14114 OMR
1000 RWF0,28227 OMR
2000 RWF0,56454 OMR
5000 RWF1,41136 OMR
10000 RWF2,82271 OMR