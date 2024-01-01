1 оманский риал в румынские леи

Сконвертируйте OMR в RON по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = L12,06 RON

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON
1 OMR в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий12,055312,0553
Низкий11,814911,5484
В среднем11,921211,7495
Изменение2.03%1.99%
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Соотношение 1 OMR к RON

За последние 30 дней максимальный курс OMR к RON составил 12,0553, а минимальный — 11,8149. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,9212. Изменение курса OMR к RON в процентном соотношении составило 2.03.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к RON составил 12,0553, а минимальный — 11,5484. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,7495. Изменение курса OMR к RON в процентном соотношении составило 1.99.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманский риал

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Румынский лей
1 OMR12,05530 RON
5 OMR60,27650 RON
10 OMR120,55300 RON
20 OMR241,10600 RON
50 OMR602,76500 RON
100 OMR1 205,53000 RON
250 OMR3 013,82500 RON
500 OMR6 027,65000 RON
1000 OMR12 055,30000 RON
2000 OMR24 110,60000 RON
5000 OMR60 276,50000 RON
10000 OMR120 553,00000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Оманский риал
1 RON0,08295 OMR
5 RON0,41476 OMR
10 RON0,82951 OMR
20 RON1,65902 OMR
50 RON4,14756 OMR
100 RON8,29511 OMR
250 RON20,73778 OMR
500 RON41,47555 OMR
1000 RON82,95110 OMR
2000 RON165,90220 OMR
5000 RON414,75550 OMR
10000 RON829,51100 OMR