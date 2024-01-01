1 тысяча оманских риалов в мальдивские руфии

Сконвертируйте OMR в MVR по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = MVR40,04 MVR

Среднерыночный курс в 17:59
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График изменения обменного курса OMR к MVR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MVR
1 OMR в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий40,113840,1138
Низкий39,490639,4819
В среднем39,876239,8379
Изменение1.38%-0.01%
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Соотношение 1 OMR к MVR

За последние 30 дней максимальный курс OMR к MVR составил 40,1138, а минимальный — 39,4906. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 39,8762. Изменение курса OMR к MVR в процентном соотношении составило 1.38.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к MVR составил 40,1138, а минимальный — 39,4819. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 39,8379. Изменение курса OMR к MVR в процентном соотношении составило -0.01.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Мальдивская руфия
1 OMR40,04390 MVR
5 OMR200,21950 MVR
10 OMR400,43900 MVR
20 OMR800,87800 MVR
50 OMR2 002,19500 MVR
100 OMR4 004,39000 MVR
250 OMR10 010,97500 MVR
500 OMR20 021,95000 MVR
1000 OMR40 043,90000 MVR
2000 OMR80 087,80000 MVR
5000 OMR200 219,50000 MVR
10000 OMR400 439,00000 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Оманский риал
1 MVR0,02497 OMR
5 MVR0,12486 OMR
10 MVR0,24973 OMR
20 MVR0,49945 OMR
50 MVR1,24863 OMR
100 MVR2,49726 OMR
250 MVR6,24315 OMR
500 MVR12,48630 OMR
1000 MVR24,97260 OMR
2000 MVR49,94520 OMR
5000 MVR124,86300 OMR
10000 MVR249,72600 OMR