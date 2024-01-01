5 000 мальдивских руфий в оманские риалы

Сконвертируйте MVR в OMR по реальному обменному курсу

5 000 mvr
126,614 omr

MVR1,000 MVR = ر.ع.0,02532 OMR

Среднерыночный курс в 20:18
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1 MVR в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02530,0255
Низкий0,02490,0249
В среднем0,02520,0252
Изменить1.43%0.15%
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Соотношение 1 MVR к OMR

За последние 30 дней максимальный курс MVR к OMR составил 0,0253, а минимальный — 0,0249. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0252. Изменение курса MVR к OMR в процентном соотношении составило 1.43.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к OMR составил 0,0255, а минимальный — 0,0249. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0252. Изменение курса MVR к OMR в процентном соотношении составило 0.15.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Оманский риал
1 MVR0,02532 OMR
5 MVR0,12661 OMR
10 MVR0,25323 OMR
20 MVR0,50646 OMR
50 MVR1,26614 OMR
100 MVR2,53228 OMR
250 MVR6,33070 OMR
500 MVR12,66140 OMR
1000 MVR25,32280 OMR
2000 MVR50,64560 OMR
5000 MVR126,61400 OMR
10000 MVR253,22800 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Мальдивская руфия
1 OMR39,49010 MVR
5 OMR197,45050 MVR
10 OMR394,90100 MVR
20 OMR789,80200 MVR
50 OMR1 974,50500 MVR
100 OMR3 949,01000 MVR
250 OMR9 872,52500 MVR
500 OMR19 745,05000 MVR
1000 OMR39 490,10000 MVR
2000 OMR78 980,20000 MVR
5000 OMR197 450,50000 MVR
10000 OMR394 901,00000 MVR