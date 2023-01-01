Оманские риалы в лаосские кипы

Сконвертируйте OMR в LAK по реальному обменному курсу

1 000 omr
51 573 400 lak

1.00000 OMR = 51573.40000 LAK

Среднерыночный курс в 2:19 UTC
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График изменения обменного курса OMR к LAK

1 мин. назад 1 OMR → 0 LAK
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074889.09231.457911.678060.958918.5336
1GBP1.1615811.2484103.4821.693391.94911.1138321.5272
1USD0.93040.801025182.8921.356451.561280.892217.2438
1INR0.01122430.009663480.012063910.01636410.01883510.01076340.208027

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Лаосский кип
1 OMR51573.40000 LAK
5 OMR257867.00000 LAK
10 OMR515734.00000 LAK
20 OMR1031468.00000 LAK
50 OMR2578670.00000 LAK
100 OMR5157340.00000 LAK
250 OMR12893350.00000 LAK
500 OMR25786700.00000 LAK
1000 OMR51573400.00000 LAK
2000 OMR103146800.00000 LAK
5000 OMR257867000.00000 LAK
10000 OMR515734000.00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Оманский риал
1 LAK0.00002 OMR
5 LAK0.00010 OMR
10 LAK0.00019 OMR
20 LAK0.00039 OMR
50 LAK0.00097 OMR
100 LAK0.00194 OMR
250 LAK0.00485 OMR
500 LAK0.00969 OMR
1000 LAK0.01939 OMR
2000 LAK0.03878 OMR
5000 LAK0.09695 OMR
10000 LAK0.19390 OMR