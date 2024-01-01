Yemen riyalinden Laos kipine

Reel döviz kuru ile OMR → LAK çevirin

1.000 omr
54.197.100 lak

1.00000 OMR = 54197.10000 LAK

16:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.075789.31291.452791.652380.94753518.376
1 GBP1.1696211.25815104.4611.699191.932641.1082621.4927
1 USD0.929650.794818183.02771.350551.53610.8808517.0828
1 INR0.01119660.009572920.012044210.01626630.0185010.01060910.205748

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Laos Kipi
1 OMR54197.10000 LAK
5 OMR270985.50000 LAK
10 OMR541971.00000 LAK
20 OMR1083942.00000 LAK
50 OMR2709855.00000 LAK
100 OMR5419710.00000 LAK
250 OMR13549275.00000 LAK
500 OMR27098550.00000 LAK
1000 OMR54197100.00000 LAK
2000 OMR108394200.00000 LAK
5000 OMR270985500.00000 LAK
10000 OMR541971000.00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Umman Riyali
1 LAK0.00002 OMR
5 LAK0.00009 OMR
10 LAK0.00018 OMR
20 LAK0.00037 OMR
50 LAK0.00092 OMR
100 LAK0.00185 OMR
250 LAK0.00461 OMR
500 LAK0.00923 OMR
1000 LAK0.01845 OMR
2000 LAK0.03690 OMR
5000 LAK0.09226 OMR
10000 LAK0.18451 OMR