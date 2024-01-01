500 оманских риалов в лаосские кипы

Сконвертируйте OMR в LAK по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ₭56 980 LAK

Среднерыночный курс в 18:17
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График изменения обменного курса OMR к LAK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LAK
1 OMR в LAKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий57 047,800057 582,9000
Низкий56 937,500056 937,5000
В среднем56 990,400057 252,5111
Изменение-0.08%-1.04%
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Соотношение 1 OMR к LAK

За последние 30 дней максимальный курс OMR к LAK составил 57 047,8000, а минимальный — 56 937,5000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 56 990,4000. Изменение курса OMR к LAK в процентном соотношении составило -0.08.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к LAK составил 57 582,9000, а минимальный — 56 937,5000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 57 252,5111. Изменение курса OMR к LAK в процентном соотношении составило -1.04.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Лаосский кип
1 OMR56 982,60000 LAK
5 OMR284 913,00000 LAK
10 OMR569 826,00000 LAK
20 OMR1 139 652,00000 LAK
50 OMR2 849 130,00000 LAK
100 OMR5 698 260,00000 LAK
250 OMR14 245 650,00000 LAK
500 OMR28 491 300,00000 LAK
1000 OMR56 982 600,00000 LAK
2000 OMR113 965 200,00000 LAK
5000 OMR284 913 000,00000 LAK
10000 OMR569 826 000,00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Оманский риал
1 LAK0,00002 OMR
5 LAK0,00009 OMR
10 LAK0,00018 OMR
20 LAK0,00035 OMR
50 LAK0,00088 OMR
100 LAK0,00175 OMR
250 LAK0,00439 OMR
500 LAK0,00877 OMR
1000 LAK0,01755 OMR
2000 LAK0,03510 OMR
5000 LAK0,08775 OMR
10000 LAK0,17549 OMR