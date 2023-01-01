Оманские риалы в доллары каймановых островов

Сконвертируйте OMR в KYD по реальному обменному курсу

1 000 omr
2 155,93 kyd

1.00000 OMR = 2.15593 KYD

Среднерыночный курс в 2:56 UTC
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График изменения обменного курса OMR к KYD

1 мин. назад 1 OMR → 0 KYD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074889.09231.457911.678060.958918.5336
1GBP1.1615811.2484103.4821.693391.94911.1138321.5272
1USD0.93040.801025182.8921.356451.561280.892217.2438
1INR0.01122430.009663480.012063910.01636410.01883510.01076340.208027

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в доллары каймановых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и KYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в KYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Доллар Каймановых островов
1 OMR2.15593 KYD
5 OMR10.77965 KYD
10 OMR21.55930 KYD
20 OMR43.11860 KYD
50 OMR107.79650 KYD
100 OMR215.59300 KYD
250 OMR538.98250 KYD
500 OMR1077.96500 KYD
1000 OMR2155.93000 KYD
2000 OMR4311.86000 KYD
5000 OMR10779.65000 KYD
10000 OMR21559.30000 KYD
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Оманский риал
1 KYD0.46384 OMR
5 KYD2.31919 OMR
10 KYD4.63837 OMR
20 KYD9.27674 OMR
50 KYD23.19185 OMR
100 KYD46.38370 OMR
250 KYD115.95925 OMR
500 KYD231.91850 OMR
1000 KYD463.83700 OMR
2000 KYD927.67400 OMR
5000 KYD2319.18500 OMR
10000 KYD4638.37000 OMR