5 000 оманских риалов в доллары Каймановых островов

Сконвертируйте OMR в KYD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = $2,130 KYD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса OMR к KYD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KYD
1 OMR в KYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,13042,1304
Низкий2,12972,1295
В среднем2,12992,1299
Изменение-0.03%-0.01%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 OMR к KYD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к KYD составил 2,1304, а минимальный — 2,1297. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,1299. Изменение курса OMR к KYD в процентном соотношении составило -0.03.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к KYD составил 2,1304, а минимальный — 2,1295. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,1299. Изменение курса OMR к KYD в процентном соотношении составило -0.01.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график OMR к KYD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в доллары Каймановых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и KYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в KYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Доллар Каймановых островов
1 OMR2,12968 KYD
5 OMR10,64840 KYD
10 OMR21,29680 KYD
20 OMR42,59360 KYD
50 OMR106,48400 KYD
100 OMR212,96800 KYD
250 OMR532,42000 KYD
500 OMR1 064,84000 KYD
1000 OMR2 129,68000 KYD
2000 OMR4 259,36000 KYD
5000 OMR10 648,40000 KYD
10000 OMR21 296,80000 KYD
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Оманский риал
1 KYD0,46956 OMR
5 KYD2,34778 OMR
10 KYD4,69555 OMR
20 KYD9,39110 OMR
50 KYD23,47775 OMR
100 KYD46,95550 OMR
250 KYD117,38875 OMR
500 KYD234,77750 OMR
1000 KYD469,55500 OMR
2000 KYD939,11000 OMR
5000 KYD2 347,77500 OMR
10000 KYD4 695,55000 OMR