Yemen riyalinden Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile OMR → KYD çevirin

1.000 omr
2.129,90 kyd

1.00000 OMR = 2.12990 KYD

16:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549451.075689.30121.452811.652610.94749518.372
1 GBP1.1696711.25805104.4491.699251.932931.1082521.4884
1 USD0.929750.794881183.02451.35071.536450.8809517.0807
1 INR0.01119810.009574050.012044610.01626870.0185060.01061070.205731

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Cayman Adaları Doları
1 OMR2.12990 KYD
5 OMR10.64950 KYD
10 OMR21.29900 KYD
20 OMR42.59800 KYD
50 OMR106.49500 KYD
100 OMR212.99000 KYD
250 OMR532.47500 KYD
500 OMR1064.95000 KYD
1000 OMR2129.90000 KYD
2000 OMR4259.80000 KYD
5000 OMR10649.50000 KYD
10000 OMR21299.00000 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Umman Riyali
1 KYD0.46951 OMR
5 KYD2.34753 OMR
10 KYD4.69506 OMR
20 KYD9.39012 OMR
50 KYD23.47530 OMR
100 KYD46.95060 OMR
250 KYD117.37650 OMR
500 KYD234.75300 OMR
1000 KYD469.50600 OMR
2000 KYD939.01200 OMR
5000 KYD2347.53000 OMR
10000 KYD4695.06000 OMR