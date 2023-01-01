Оманские риалы в кувейтские динары

Сконвертируйте OMR в KWD по реальному обменному курсу

1000 omr
801.746 kwd

1.00000 OMR = 0.80175 KWD

Среднерыночный курс в 2:57 UTC
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График изменения обменного курса OMR к KWD

1 мин. назад 1 OMR → 0 KWD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074889.09231.457911.678060.958918.5336
1GBP1.1615811.2484103.4821.693391.94911.1138321.5272
1USD0.93040.801025182.8921.356451.561280.892217.2438
1INR0.01122430.009663480.012063910.01636410.01883510.01076340.208027

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Кувейтский динар
1 OMR0.80175 KWD
5 OMR4.00873 KWD
10 OMR8.01746 KWD
20 OMR16.03492 KWD
50 OMR40.08730 KWD
100 OMR80.17460 KWD
250 OMR200.43650 KWD
500 OMR400.87300 KWD
1000 OMR801.74600 KWD
2000 OMR1603.49200 KWD
5000 OMR4008.73000 KWD
10000 OMR8017.46000 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Оманский риал
1 KWD1.24728 OMR
5 KWD6.23640 OMR
10 KWD12.47280 OMR
20 KWD24.94560 OMR
50 KWD62.36400 OMR
100 KWD124.72800 OMR
250 KWD311.82000 OMR
500 KWD623.64000 OMR
1000 KWD1247.28000 OMR
2000 KWD2494.56000 OMR
5000 KWD6236.40000 OMR
10000 KWD12472.80000 OMR