Yemen riyalinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile OMR → KWD çevirin

1.000 omr
800,114 kwd

1.00000 OMR = 0.80011 KWD

16:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549451.075689.30121.452811.652610.94749518.372
1 GBP1.1696711.25805104.4491.699251.932931.1082521.4884
1 USD0.929750.794881183.02451.35071.536450.8809517.0807
1 INR0.01119810.009574050.012044610.01626870.0185060.01061070.205731

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Kuveyt Dinarı
1 OMR0.80011 KWD
5 OMR4.00057 KWD
10 OMR8.00114 KWD
20 OMR16.00228 KWD
50 OMR40.00570 KWD
100 OMR80.01140 KWD
250 OMR200.02850 KWD
500 OMR400.05700 KWD
1000 OMR800.11400 KWD
2000 OMR1600.22800 KWD
5000 OMR4000.57000 KWD
10000 OMR8001.14000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Umman Riyali
1 KWD1.24982 OMR
5 KWD6.24910 OMR
10 KWD12.49820 OMR
20 KWD24.99640 OMR
50 KWD62.49100 OMR
100 KWD124.98200 OMR
250 KWD312.45500 OMR
500 KWD624.91000 OMR
1000 KWD1249.82000 OMR
2000 KWD2499.64000 OMR
5000 KWD6249.10000 OMR
10000 KWD12498.20000 OMR