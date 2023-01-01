Оманские риалы в киргизские сомы

Сконвертируйте OMR в KGS по реальному обменному курсу

1 000 omr
229 664 kgs

1.00000 OMR = 229.66400 KGS

Среднерыночный курс в 22:57 UTC
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График изменения обменного курса OMR к KGS

1 мин. назад 1 OMR → 0 KGS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074889.09231.457971.678460.958818.534
1GBP1.1615811.24845103.4871.693521.949641.1137221.5284
1USD0.93040.800993182.8921.35651.561650.892117.2441
1INR0.01122430.009663090.012063910.01636470.01883950.01076220.208031

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Киргизский сом
1 OMR229.66400 KGS
5 OMR1148.32000 KGS
10 OMR2296.64000 KGS
20 OMR4593.28000 KGS
50 OMR11483.20000 KGS
100 OMR22966.40000 KGS
250 OMR57416.00000 KGS
500 OMR114832.00000 KGS
1000 OMR229664.00000 KGS
2000 OMR459328.00000 KGS
5000 OMR1148320.00000 KGS
10000 OMR2296640.00000 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Оманский риал
1 KGS0.00435 OMR
5 KGS0.02177 OMR
10 KGS0.04354 OMR
20 KGS0.08708 OMR
50 KGS0.21771 OMR
100 KGS0.43542 OMR
250 KGS1.08855 OMR
500 KGS2.17710 OMR
1000 KGS4.35419 OMR
2000 KGS8.70838 OMR
5000 KGS21.77095 OMR
10000 KGS43.54190 OMR