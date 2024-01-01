Yemen riyalinden Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile OMR → KGS çevirin

1.000 omr
231.497 kgs

1.00000 OMR = 231.49700 KGS

16:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549451.075689.30121.452811.652610.94749518.372
1 GBP1.1696711.25805104.4491.699251.932931.1082521.4884
1 USD0.929750.794881183.02451.35071.536450.8809517.0807
1 INR0.01119810.009574050.012044610.01626870.0185060.01061070.205731

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Kırgızistan Somu
1 OMR231.49700 KGS
5 OMR1157.48500 KGS
10 OMR2314.97000 KGS
20 OMR4629.94000 KGS
50 OMR11574.85000 KGS
100 OMR23149.70000 KGS
250 OMR57874.25000 KGS
500 OMR115748.50000 KGS
1000 OMR231497.00000 KGS
2000 OMR462994.00000 KGS
5000 OMR1157485.00000 KGS
10000 OMR2314970.00000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Umman Riyali
1 KGS0.00432 OMR
5 KGS0.02160 OMR
10 KGS0.04320 OMR
20 KGS0.08639 OMR
50 KGS0.21599 OMR
100 KGS0.43197 OMR
250 KGS1.07993 OMR
500 KGS2.15986 OMR
1000 KGS4.31972 OMR
2000 KGS8.63944 OMR
5000 KGS21.59860 OMR
10000 KGS43.19720 OMR