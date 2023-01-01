Оманские риалы в кенийские шиллинги
Сконвертируйте OMR в KES по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса OMR к KES
1 OMR = 380,66400 KES
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в кенийские шиллинги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Оманский риал / Кенийский шиллинг
|1 OMR
|380.66400 KES
|5 OMR
|1903.32000 KES
|10 OMR
|3806.64000 KES
|20 OMR
|7613.28000 KES
|50 OMR
|19033.20000 KES
|100 OMR
|38066.40000 KES
|250 OMR
|95166.00000 KES
|500 OMR
|190332.00000 KES
|1000 OMR
|380664.00000 KES
|2000 OMR
|761328.00000 KES
|5000 OMR
|1903320.00000 KES
|10000 OMR
|3806640.00000 KES