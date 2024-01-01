Yemen riyalinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile OMR → KES çevirin

1.000 omr
388.317 kes

1.00000 OMR = 388.31700 KES

16:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549851.0755589.31.452751.652530.9473618.3717
1 GBP1.1696111.25805104.4521.699251.932931.1080421.489
1 USD0.929750.794881183.02731.35071.536450.880817.0812
1 INR0.01119820.009573730.012044210.01626810.01850540.01060860.20573

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Yemen riyalinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Kenya Şilini
1 OMR388.31700 KES
5 OMR1941.58500 KES
10 OMR3883.17000 KES
20 OMR7766.34000 KES
50 OMR19415.85000 KES
100 OMR38831.70000 KES
250 OMR97079.25000 KES
500 OMR194158.50000 KES
1000 OMR388317.00000 KES
2000 OMR776634.00000 KES
5000 OMR1941585.00000 KES
10000 OMR3883170.00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Umman Riyali
1 KES0.00258 OMR
5 KES0.01288 OMR
10 KES0.02575 OMR
20 KES0.05150 OMR
50 KES0.12876 OMR
100 KES0.25752 OMR
250 KES0.64380 OMR
500 KES1.28761 OMR
1000 KES2.57522 OMR
2000 KES5.15044 OMR
5000 KES12.87610 OMR
10000 KES25.75220 OMR