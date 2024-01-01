5 000 оманских риалов в кенийские шиллинги

Сконвертируйте OMR в KES по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = Ksh334,9 KES

Среднерыночный курс в 18:01
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса OMR к KES

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KES
1 OMR в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий335,7360335,7360
Низкий334,7660333,7400
В среднем334,9850334,8584
Изменение-0.02%-0.01%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 OMR к KES

За последние 30 дней максимальный курс OMR к KES составил 335,7360, а минимальный — 334,7660. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 334,9850. Изменение курса OMR к KES в процентном соотношении составило -0.02.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к KES составил 335,7360, а минимальный — 333,7400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 334,8584. Изменение курса OMR к KES в процентном соотношении составило -0.01.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график OMR к KES

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Кенийский шиллинг
1 OMR334,86600 KES
5 OMR1 674,33000 KES
10 OMR3 348,66000 KES
20 OMR6 697,32000 KES
50 OMR16 743,30000 KES
100 OMR33 486,60000 KES
250 OMR83 716,50000 KES
500 OMR167 433,00000 KES
1000 OMR334 866,00000 KES
2000 OMR669 732,00000 KES
5000 OMR1 674 330,00000 KES
10000 OMR3 348 660,00000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Оманский риал
1 KES0,00299 OMR
5 KES0,01493 OMR
10 KES0,02986 OMR
20 KES0,05973 OMR
50 KES0,14931 OMR
100 KES0,29863 OMR
250 KES0,74657 OMR
500 KES1,49314 OMR
1000 KES2,98627 OMR
2000 KES5,97254 OMR
5000 KES14,93135 OMR
10000 KES29,86270 OMR