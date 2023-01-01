Оманские риалы в гамбийские даласи
Сконвертируйте OMR в GMD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса OMR к GMD
1 OMR = 167,34400 GMD
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в гамбийские даласи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Оманский риал / Гамбийский даласи
|1 OMR
|167.34400 GMD
|5 OMR
|836.72000 GMD
|10 OMR
|1673.44000 GMD
|20 OMR
|3346.88000 GMD
|50 OMR
|8367.20000 GMD
|100 OMR
|16734.40000 GMD
|250 OMR
|41836.00000 GMD
|500 OMR
|83672.00000 GMD
|1000 OMR
|167344.00000 GMD
|2000 OMR
|334688.00000 GMD
|5000 OMR
|836720.00000 GMD
|10000 OMR
|1673440.00000 GMD