Оманские риалы в гамбийские даласи

Сконвертируйте OMR в GMD по реальному обменному курсу

1 000 omr
167 344 gmd

1.00000 OMR = 167.34400 GMD

Среднерыночный курс в 2:53 UTC
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График изменения обменного курса OMR к GMD

1 мин. назад 1 OMR → 0 GMD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.0745589.07051.457791.678590.958818.5322
1GBP1.1615811.2482103.4651.693371.949861.1137221.5271
1USD0.930650.801154182.8911.356651.562130.8922517.2465
1INR0.01122710.009665150.01206410.01636670.01884560.01076410.208062

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Гамбийский даласи
1 OMR167.34400 GMD
5 OMR836.72000 GMD
10 OMR1673.44000 GMD
20 OMR3346.88000 GMD
50 OMR8367.20000 GMD
100 OMR16734.40000 GMD
250 OMR41836.00000 GMD
500 OMR83672.00000 GMD
1000 OMR167344.00000 GMD
2000 OMR334688.00000 GMD
5000 OMR836720.00000 GMD
10000 OMR1673440.00000 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Оманский риал
1 GMD0.00598 OMR
5 GMD0.02988 OMR
10 GMD0.05976 OMR
20 GMD0.11951 OMR
50 GMD0.29879 OMR
100 GMD0.59757 OMR
250 GMD1.49393 OMR
500 GMD2.98786 OMR
1000 GMD5.97571 OMR
2000 GMD11.95142 OMR
5000 GMD29.87855 OMR
10000 GMD59.75710 OMR