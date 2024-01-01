Yemen riyalinden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile OMR → GMD çevirin

1.000 omr
175.067 gmd

1.00000 OMR = 175.06700 GMD

16:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550451.0757589.31661.452851.652580.9474118.3749
1 GBP1.1695311.25815104.4611.699191.932791.1080221.4905
1 USD0.92960.794818183.02731.350551.536220.8807517.081
1 INR0.01119610.009572970.012044210.01626630.01850250.0106080.205728

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Gambiya Dalaşı
1 OMR175.06700 GMD
5 OMR875.33500 GMD
10 OMR1750.67000 GMD
20 OMR3501.34000 GMD
50 OMR8753.35000 GMD
100 OMR17506.70000 GMD
250 OMR43766.75000 GMD
500 OMR87533.50000 GMD
1000 OMR175067.00000 GMD
2000 OMR350134.00000 GMD
5000 OMR875335.00000 GMD
10000 OMR1750670.00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Umman Riyali
1 GMD0.00571 OMR
5 GMD0.02856 OMR
10 GMD0.05712 OMR
20 GMD0.11424 OMR
50 GMD0.28560 OMR
100 GMD0.57121 OMR
250 GMD1.42802 OMR
500 GMD2.85605 OMR
1000 GMD5.71209 OMR
2000 GMD11.42418 OMR
5000 GMD28.56045 OMR
10000 GMD57.12090 OMR