bin Yemen riyalinden Gambiya dalaşına
Reel döviz kuru ile OMR → GMD çevirin
OMR → GMD çevrim grafiği
1 OMR = 169,86800 GMD
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yemen riyalinden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Gambiya Dalaşı
|1 OMR
|169.86800 GMD
|5 OMR
|849.34000 GMD
|10 OMR
|1698.68000 GMD
|20 OMR
|3397.36000 GMD
|50 OMR
|8493.40000 GMD
|100 OMR
|16986.80000 GMD
|250 OMR
|42467.00000 GMD
|500 OMR
|84934.00000 GMD
|1000 OMR
|169868.00000 GMD
|2000 OMR
|339736.00000 GMD
|5000 OMR
|849340.00000 GMD
|10000 OMR
|1698680.00000 GMD