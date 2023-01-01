20 Yemen riyalinden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile OMR → GMD çevirin

20 omr
3397.36 gmd

1.00000 OMR = 169.86800 GMD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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OMR → GMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 GMD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yemen riyalinden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Gambiya Dalaşı
1 OMR169.86800 GMD
5 OMR849.34000 GMD
10 OMR1698.68000 GMD
20 OMR3397.36000 GMD
50 OMR8493.40000 GMD
100 OMR16986.80000 GMD
250 OMR42467.00000 GMD
500 OMR84934.00000 GMD
1000 OMR169868.00000 GMD
2000 OMR339736.00000 GMD
5000 OMR849340.00000 GMD
10000 OMR1698680.00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Umman Riyali
1 GMD0.00589 OMR
5 GMD0.02943 OMR
10 GMD0.05887 OMR
20 GMD0.11774 OMR
50 GMD0.29435 OMR
100 GMD0.58869 OMR
250 GMD1.47173 OMR
500 GMD2.94347 OMR
1000 GMD5.88693 OMR
2000 GMD11.77386 OMR
5000 GMD29.43465 OMR
10000 GMD58.86930 OMR