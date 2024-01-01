1 оманский риал в гамбийские даласи

Сконвертируйте OMR в GMD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = D182,6 GMD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса OMR к GMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GMD
1 OMR в GMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий184,9050184,9050
Низкий180,2320177,6360
В среднем182,1443181,2710
Изменение1.33%1.48%
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Соотношение 1 OMR к GMD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к GMD составил 184,9050, а минимальный — 180,2320. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 182,1443. Изменение курса OMR к GMD в процентном соотношении составило 1.33.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к GMD составил 184,9050, а минимальный — 177,6360. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 181,2710. Изменение курса OMR к GMD в процентном соотношении составило 1.48.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманский риал

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Гамбийский даласи
1 OMR182,62300 GMD
5 OMR913,11500 GMD
10 OMR1 826,23000 GMD
20 OMR3 652,46000 GMD
50 OMR9 131,15000 GMD
100 OMR18 262,30000 GMD
250 OMR45 655,75000 GMD
500 OMR91 311,50000 GMD
1000 OMR182 623,00000 GMD
2000 OMR365 246,00000 GMD
5000 OMR913 115,00000 GMD
10000 OMR1 826 230,00000 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Оманский риал
1 GMD0,00548 OMR
5 GMD0,02738 OMR
10 GMD0,05476 OMR
20 GMD0,10952 OMR
50 GMD0,27379 OMR
100 GMD0,54758 OMR
250 GMD1,36894 OMR
500 GMD2,73788 OMR
1000 GMD5,47576 OMR
2000 GMD10,95152 OMR
5000 GMD27,37880 OMR
10000 GMD54,75760 OMR