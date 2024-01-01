20 никарагуанских кордоб в маврикийские рупии

Сконвертируйте NIO в MUR по реальному обменному курсу

20 nio
25,37 mur

C$1,000 NIO = ₨1,269 MUR

Среднерыночный курс в 19:11
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1 NIO в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,33501,3350
Низкий1,26351,2468
В среднем1,29691,2820
Изменить-2.38%-1.36%
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Соотношение 1 NIO к MUR

За последние 30 дней максимальный курс NIO к MUR составил 1,3350, а минимальный — 1,2635. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2969. Изменение курса NIO к MUR в процентном соотношении составило -2.38.

За последние 90 дней максимальный курс NIO к MUR составил 1,3350, а минимальный — 1,2468. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2820. Изменение курса NIO к MUR в процентном соотношении составило -1.36.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для никарагуанских кордоб

NIO в USD

NIO в EUR

NIO в GBP

NIO в INR

NIO в JPY

NIO в RUB

NIO в AUD

NIO в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Маврикийская рупия
1 NIO1,26868 MUR
5 NIO6,34340 MUR
10 NIO12,68680 MUR
20 NIO25,37360 MUR
50 NIO63,43400 MUR
100 NIO126,86800 MUR
250 NIO317,17000 MUR
500 NIO634,34000 MUR
1000 NIO1 268,68000 MUR
2000 NIO2 537,36000 MUR
5000 NIO6 343,40000 MUR
10000 NIO12 686,80000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Никарагуанская кордоба
1 MUR0,78822 NIO
5 MUR3,94111 NIO
10 MUR7,88221 NIO
20 MUR15,76442 NIO
50 MUR39,41105 NIO
100 MUR78,82210 NIO
250 MUR197,05525 NIO
500 MUR394,11050 NIO
1000 MUR788,22100 NIO
2000 MUR1 576,44200 NIO
5000 MUR3 941,10500 NIO
10000 MUR7 882,21000 NIO