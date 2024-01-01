500 нигерийских найр в сербские динары

Сконвертируйте NGN в RSD по реальному обменному курсу

500 ngn
33,24 rsd

₦1,000 NGN = РСД0,06647 RSD

Среднерыночный курс в 20:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NGN в RSDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07320,1021
Низкий0,06610,0661
В среднем0,07010,0746
Изменить-9.19%-34.90%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NGN к RSD

За последние 30 дней максимальный курс NGN к RSD составил 0,0732, а минимальный — 0,0661. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0701. Изменение курса NGN к RSD в процентном соотношении составило -9.19.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к RSD составил 0,1021, а минимальный — 0,0661. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0746. Изменение курса NGN к RSD в процентном соотношении составило -34.90.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в сербские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Сербский динар
1 NGN0,06647 RSD
5 NGN0,33236 RSD
10 NGN0,66473 RSD
20 NGN1,32945 RSD
50 NGN3,32363 RSD
100 NGN6,64726 RSD
250 NGN16,61815 RSD
500 NGN33,23630 RSD
1000 NGN66,47260 RSD
2000 NGN132,94520 RSD
5000 NGN332,36300 RSD
10000 NGN664,72600 RSD
Обменные курсы Сербский динар / Нигерийская найра
1 RSD15,04380 NGN
5 RSD75,21900 NGN
10 RSD150,43800 NGN
20 RSD300,87600 NGN
50 RSD752,19000 NGN
100 RSD1 504,38000 NGN
250 RSD3 760,95000 NGN
500 RSD7 521,90000 NGN
1000 RSD15 043,80000 NGN
2000 RSD30 087,60000 NGN
5000 RSD75 219,00000 NGN
10000 RSD150 438,00000 NGN