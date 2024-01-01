1 тысяча нигерийских найр в сербские динары
Сконвертируйте NGN в RSD по реальному обменному курсу
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|1 NGN в RSD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0732
|0,1021
|Низкий
|0,0661
|0,0661
|В среднем
|0,0701
|0,0746
|Изменить
|-9.19%
|-34.90%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к RSD
За последние 30 дней максимальный курс NGN к RSD составил 0,0732, а минимальный — 0,0661. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0701. Изменение курса NGN к RSD в процентном соотношении составило -9.19.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к RSD составил 0,1021, а минимальный — 0,0661. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0746. Изменение курса NGN к RSD в процентном соотношении составило -34.90.
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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в сербские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Сербский динар / Нигерийская найра
|1 RSD
|15,04380 NGN
|5 RSD
|75,21900 NGN
|10 RSD
|150,43800 NGN
|20 RSD
|300,87600 NGN
|50 RSD
|752,19000 NGN
|100 RSD
|1 504,38000 NGN
|250 RSD
|3 760,95000 NGN
|500 RSD
|7 521,90000 NGN
|1000 RSD
|15 043,80000 NGN
|2000 RSD
|30 087,60000 NGN
|5000 RSD
|75 219,00000 NGN
|10000 RSD
|150 438,00000 NGN