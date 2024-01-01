1 нигерийская найра в польские злотые

Сконвертируйте NGN в PLN по реальному обменному курсу

1 ngn
0,00 pln

₦1,000 NGN = zł0,002434 PLN

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00270,0038
Низкий0,00240,0024
В среднем0,00260,0027
Изменить-10.06%-35.16%
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Соотношение 1 NGN к PLN

За последние 30 дней максимальный курс NGN к PLN составил 0,0027, а минимальный — 0,0024. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0026. Изменение курса NGN к PLN в процентном соотношении составило -10.06.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к PLN составил 0,0038, а минимальный — 0,0024. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0027. Изменение курса NGN к PLN в процентном соотношении составило -35.16.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийская найра

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NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Польский злотый
1 NGN0,00243 PLN
5 NGN0,01217 PLN
10 NGN0,02434 PLN
20 NGN0,04869 PLN
50 NGN0,12171 PLN
100 NGN0,24343 PLN
250 NGN0,60856 PLN
500 NGN1,21713 PLN
1000 NGN2,43425 PLN
2000 NGN4,86850 PLN
5000 NGN12,17125 PLN
10000 NGN24,34250 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Нигерийская найра
1 PLN410,80300 NGN
5 PLN2 054,01500 NGN
10 PLN4 108,03000 NGN
20 PLN8 216,06000 NGN
50 PLN20 540,15000 NGN
100 PLN41 080,30000 NGN
250 PLN102 700,75000 NGN
500 PLN205 401,50000 NGN
1000 PLN410 803,00000 NGN
2000 PLN821 606,00000 NGN
5000 PLN2 054 015,00000 NGN
10000 PLN4 108 030,00000 NGN