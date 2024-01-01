1 нигерийская найра в польские злотые
Сконвертируйте NGN в PLN по реальному обменному курсу
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|1 NGN в PLN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0027
|0,0038
|Низкий
|0,0024
|0,0024
|В среднем
|0,0026
|0,0027
|Изменить
|-10.06%
|-35.16%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к PLN
За последние 30 дней максимальный курс NGN к PLN составил 0,0027, а минимальный — 0,0024. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0026. Изменение курса NGN к PLN в процентном соотношении составило -10.06.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к PLN составил 0,0038, а минимальный — 0,0024. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0027. Изменение курса NGN к PLN в процентном соотношении составило -35.16.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в польские злотые
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
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|Обменные курсы Польский злотый / Нигерийская найра
|1 PLN
|410,80300 NGN
|5 PLN
|2 054,01500 NGN
|10 PLN
|4 108,03000 NGN
|20 PLN
|8 216,06000 NGN
|50 PLN
|20 540,15000 NGN
|100 PLN
|41 080,30000 NGN
|250 PLN
|102 700,75000 NGN
|500 PLN
|205 401,50000 NGN
|1000 PLN
|410 803,00000 NGN
|2000 PLN
|821 606,00000 NGN
|5000 PLN
|2 054 015,00000 NGN
|10000 PLN
|4 108 030,00000 NGN